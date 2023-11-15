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АНАЛІТИКА

Hyundai E&С має намір взяти участь у розвитку системи передачі е/е – підписано меморандум з «Укренерго»

 

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та регіональний директор в Європі та Північній Африці Hyundai Engineering & Construction Хюнг-Хван Пак підписали меморандум про взаєморозуміння, передає Енергореформа.

Як Кудрицький повідомив у своєму Facebook, підписання відбулося у рамках конференції ReBuild Ukraine у Варшаві в присутності міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Ми зафіксували наміри про спільне дослідження майбутніх напрямків співробітництва та потенційну можливість участі для компанії Hyundai E&С в проєктах "Укренерго ". Це логічний крок після того, як на саміті G20 уряд Південної Кореї заявив про готовність виділити протягом 2 років $2,3 млрд на відновлення української інфраструктури", - написав глава "Укренерго".

Він також зазначив, що під час конференції команда "Укренерго" провела низку зустрічей з посадовцями та великим бізнесом США, Канади, Фінляндії, Норвегії та Південної Кореї.

"Уряди цих країн раніше заявляли, що найближчими роками планують виділити на відновлення України сумарно більше $4 млрд. Але наші партнери та інвестори потребують конкретних проєктів для інвестицій. Ми обговорювали з ними можливості інвестицій в розбудову міждержавних інтерконекторів, будівництво систем накопичення та децентралізовану генерацію", - зазначив Кудрицький.

При цьому він висловив переконання, що світовий бізнес шукає можливості для капіталовкладень в Україні, і українська енергетика має стати ключовою галуззю для успішних інвестицій в її розвиток, а значить і в розвиток європейської енергетичної безпеки.

"Ми як оператор енергосистеми готові сприяти як Hyundai E&С, так і іншим компаніями в ефективному досліджені інвестиційної привабливості проєктів в енергетиці", - резюмував глава "Укренерго".
 

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