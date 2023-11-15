Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 00:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Колишній держсекретар США Марк Помпео отримав посаду в «Київстар»
17:26 14.11.2023 |
Колишній держсекретар США Майк Помпео обійняв посаду незалежного невиконавчого директора компанії "Київстар".
Про це йдеться в повідомленні VEON, материнської компанії "Київстар".
"Помпео приєднується як партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах", - йдеться в повідомленні.
"Саме завдяки приватному підприємництву й інвестиціям Україна забезпечить своє економічне майбутнє й успіх, і я з нетерпінням чекаю на можливість зробити свій внесок у ці гідні похвали зусилля", - прокоментував призначення Майк Помпео.
Нагадуємо:
Майк Помпео обіймав посаду держсекретаря США у 2018-2021 роках, за президентства Дональда Трампа. Також, при Дональді Трампі, з 2017 до 2018 року, він обіймав посаду шостого директора Центрального розвідувального управління.
На даний час глобальний цифровий оператор VEON, який є єдиним акціонером компанії "Київстар" - оскаржує в суді арешт корпоративних прав "Київстару".
У своїх поданнях до суду VEON стверджує, що підсанкційні особи (громадяни Росії, олігархи Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов, - ред.) проти яких були спрямовані обмежувальні заходи, не володіють акціями VEON або "Київстар".
За даними джерел ЕП, серед арештованих активів - 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються російськими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядденні якої медичні дані більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем
Про арешт 100% корпоративних прав Київстару спочатку було оголошено на сайті СБУ 6 жовтня 2023 року.
Однак згодом Шевченківський районний суд м. Києва виправив помилку у своєму рішенні й визначив, що арешту підлягають 47,85% корпоративних прав, які ніби то належать підсанкційним особам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Оновлену наглядову раду Ощадбанку очолив Лавренчук
|Партнером Укренерго став інвестор найбільшої у Швеції установки зберігання енергії
|Hyundai E&С має намір взяти участь у розвитку системи передачі е/е – підписано меморандум з «Укренерго»
|Колишній держсекретар США Марк Помпео отримав посаду в «Київстар»
|«Закарпатгаз» перейшов в управління «Нафтогазу»
|Уряд прийняв рішення про провдення конкурсу на доукомплектацію наглядової ради «Укренерго»
|«Нафтогаз» вирішив у найближчій перспективі реалізувати низку проєктів у сонячній і вітровій енергетиці - Чернишов
Бізнес
|Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
|Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100