Колишній держсекретар США Марк Помпео отримав посаду в «Київстар»

Колишній держсекретар США Майк Помпео обійняв посаду незалежного невиконавчого директора компанії "Київстар".

Про це йдеться в повідомленні VEON, материнської компанії "Київстар".

"Помпео приєднується як партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах", - йдеться в повідомленні.

"Саме завдяки приватному підприємництву й інвестиціям Україна забезпечить своє економічне майбутнє й успіх, і я з нетерпінням чекаю на можливість зробити свій внесок у ці гідні похвали зусилля", - прокоментував призначення Майк Помпео.

Нагадуємо:

Майк Помпео обіймав посаду держсекретаря США у 2018-2021 роках, за президентства Дональда Трампа. Також, при Дональді Трампі, з 2017 до 2018 року, він обіймав посаду шостого директора Центрального розвідувального управління.

На даний час глобальний цифровий оператор VEON, який є єдиним акціонером компанії "Київстар" - оскаржує в суді арешт корпоративних прав "Київстару".

У своїх поданнях до суду VEON стверджує, що підсанкційні особи (громадяни Росії, олігархи Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов, - ред.) проти яких були спрямовані обмежувальні заходи, не володіють акціями VEON або "Київстар".

За даними джерел ЕП, серед арештованих активів - 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються російськими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядденні якої медичні дані більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем

Про арешт 100% корпоративних прав Київстару спочатку було оголошено на сайті СБУ 6 жовтня 2023 року.

Однак згодом Шевченківський районний суд м. Києва виправив помилку у своєму рішенні й визначив, що арешту підлягають 47,85% корпоративних прав, які ніби то належать підсанкційним особам.