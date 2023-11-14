«Закарпатгаз» перейшов в управління «Нафтогазу»

АТ "Закарпатгаз" перейшло під управління групи "Нафтогаз", повідомила пресслужба компанії в понеділок.

"Закарпатгаз" став 19 підприємством, що перейшло під контроль держави з початку поточного року. Компанія обслуговує 278 тис. домогосподарств і понад 4 тис. юросіб.

"Для мешканців Закарпаття тарифи, особові рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними", - уточнили в "Нафтогазі".

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газомережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.