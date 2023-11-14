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АНАЛІТИКА

Уряд прийняв рішення про провдення конкурсу на доукомплектацію наглядової ради «Укренерго»

 

Кабінет Міністрів України затвердив рішення про оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду одного незалежного члена наглядової ради НЕК "Укренерго", передає Енергореформа.

Як зазначається у релізі Міністерства економіки, таке рішення уряд прийняв 10 листопада.

Згідно з документом, організацію конкурсного відбору мають забезпечити Міністерство економіки спільно з Міністерством енергетики України за участю комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

"На поточний момент члени наглядової ради "Укренерго" здійснюють його управління в неповному складі. Рішення Уряду дозволить доукомплектувати їх склад і покращити ефективність роботи державного стратегічного підприємства", - зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев, слова якого наведені у релізі.

Як повідомляла Енергореформа, в наглядовій раді "Укренерго" зараз вакантна одна посада - у квітні 2022 року Міністерство енергетики припинило повноваження незалежного члена наглядової ради Деяна Остоїча у зв'язку з поданою ним заявою.

Незалежними членами наглядової ради компанії є Педер Андреасен, Даніель Доббені (голова Наглядової ради), Роман Піонковський, представники держави - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко.

Наприкінці вересня поточного року "Українська правда" оприлюднила текст листа США до органів влади України з переліком реформ, які Київ має провести, щоб продовжити отримувати військову підтримку. Лист, нібито, було надіслано прем'єр-міністру, Офісу президента та Координаційній платформі донорів.

У листі, зокрема, йшлося, що потрібно в найближчі три місяці ввести додаткових членів до наглядових рад "Укренерго" та "Нафтогазу". Тоді голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов у коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначив, що не бачить у цьому жодної проблеми і назвав цю умову абсолютно здійсненною.

Трохи пізніше посольство США розмістило на сайті заяву про те, що в рамках діалогу з Києвом та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв'язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.
 

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