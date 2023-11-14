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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» вирішив у найближчій перспективі реалізувати низку проєктів у сонячній і вітровій енергетиці - Чернишов

 

Група "Нафтогаз" нещодавно прийняла рішення щодо реалізації низки проєктів у відновлюваній енергетиці в Україні, почати інвестувати в які має намір уже цього року, повідомив її голова Олексій Чернишов.

"Нещодавно ми ухвалили рішення про реалізацію двох проєктів вітроенергетичних станцій (ВЕС). Це буде південь України. Також будемо збільшувати свою присутність у сонячній енергетиці, будувати нові станції", - сказав Чернишов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах форуму "Формула успіху України. Великий день із NV" у суботу.

"Не маємо наполеонівських планів на 2024 рік, почнемо із середніх проєктів", - додав голова НАК, пообіцявши розкрити деталі згодом.

Водночас він зазначив, що "Нафтогаз" уважає за необхідне розвивати "зелену" енергетику навіть під час війни.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Група "Нафтогаз" отримала "зелений" тариф і ліцензію на продаж електроенергії для нової сонячної електростанції в Чуднові Житомирської області піковою потужністю 33,3 МВт, на початку липня вона ввела в експлуатацію СЕС "Андріївка" в Балаклійському районі Харківської області потужністю 0,999 МВт.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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