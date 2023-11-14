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АНАЛІТИКА

Укргазвидобування підключило до дистанційного моніторингу понад 630 свердловин

 

АТ «Укргазвидобування», реалізуючи програму діджиталізації, доєднало до єдиної системи моніторингу понад 630 свердловин з 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Групи Нафтогаз.

«Компанія «Укргазвидобування» діджиталізує виробництво з 2020 року. За три роки сучасні технології були впроваджені на понад 630 свердловинах. З початку 2023 року до єдиної системи моніторингу було доєднано понад 250 свердловин», - ідеться у повідомленні.

За словами т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування» Олега Толмачева, перехід на сучасні технології вже призвів до зниження втрат газу та зменшення операційних видатків на обслуговування свердловин, інтегрованих у єдину систему моніторингу.

«Діджиталізація створює нові можливості для підвищення ефективності газовидобування. І для нас це, безумовно, стратегічний напрям. Наразі ми можемо в режимі онлайн аналізувати роботу ключових свердловин і оперативно реагувати на будь-які зміни», - каже він.

Толмачев також додав, що найближчим часом «Укргазвидобування» планує впровадити дистанційний моніторинг роботи бурових верстатів.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію дві свердловини із сумарним добовим дебітом 500 тис. кубометрів газу.
 

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