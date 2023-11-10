«Укрпошта» запустила електронну марку для рекомендованих листів

Уперше в Україні поштовий оператор "Укрпошта" впроваджує електронну марку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це новий сервіс для рекомендованих листів, за допомогою якого тепер можна замовити, завантажити та роздрукувати електронну марку на звичайному принтері вдома чи в офісі всього за кілька хвилин", - пояснили в "Укрпошті".

Тепер, як зазначається, відправнику не потрібно зайвий раз приходити у відділення "Укрпошти", щоб купити марки, та витрачати час на оформлення відправлень. До того ж завдяки новому сервісу покращиться контроль доставки таких листів.

Послуга електронної марки насамперед корисна для великих державних інституцій, а також юристів, нотаріусів, які відправляють кореспонденцію у великих обсягах, додали в компанії.

Наразі електронна марка доступна для рекомендованих листів, але у 2024 році "Укрпошта" обіцяє запустити аналогічну послугу для простих листів.

Згенерувати електронну поштову марку та оплатити її онлайн можуть як існуючі, так і нові клієнти "Укрпошти". Для цього потрібно лише увійти до Особистого кабінету на сайті, створити лист та оплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської картки.

Зазначається, що застосування електронної марки дає можливість відстежити всі операції відправлення онлайн, відображати статус та історію відправлення в Особистому кабінеті користувача, скоротити витрати на використання поштових марок та підготовку листів.

"Також однією з переваг для корпоративних клієнтів, що замовляють марки по договорам, стане оплата поштових послуг за фактом використання, а не передплатою. Все це дозволить національному поштовому оператору не просто зробити процес відправки листів комфортним для корпоративних клієнтів, а й розвантажити відділення від черг", - наголосили в "Укрпошті".

Електронна марка - це знак поштової оплати, що у вигляді QR-коду наноситься на листи, поштові картки, містить інформацію про індекс одержувача, дату створення поштового відправлення, вагу, номер відправлення та підтверджує оплату послуг поштового зв'язку.

Електронна марка широко використовується в усьому світі: у Великій Британії, США, Німеччині, Ірландії та інших.