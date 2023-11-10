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В Укренерго повідомили про шахраїв, які діють від імені компанії
09:52 10.11.2023 |
НЕК "Укренерго" зафіксувало розсилку електронних листів, що містять віруси, зі сторонніх адрес, ніби-то від імені компанії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба оператора системи передачі у Фейсбуці.
"Укренерго вже звернулось до правоохоронних органів з проханням знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії. Просимо уважно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи нібито від НЕК «Укренерго». Наш офіційний домен - @ua.energy", - наголошують у компанії.
Укренерго звертає увагу на наступні ознаки фальсифікованого листа:
* лист відправлено не з офіційної адреси. Всі співробітники компанії користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо вам прийшов лист від імені компанії, але з іншого демена - не відкривайте його;
* у листі компанія названа "ДП "Укренерго". Офіційна назва компанії, яка використовується у діловому листуванні - НЕК «Укренерго»;
* відправник підписується як "Бухгалтер Елена Витальевна". Співробітники НЕК «Укренерго» не ведуть листування без зазначення повних даних відправника і, тим більше російською мовою.
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