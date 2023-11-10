Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Укренерго повідомили про шахраїв, які діють від імені компанії

 

НЕК "Укренерго" зафіксувало розсилку електронних листів, що містять віруси, зі сторонніх адрес, ніби-то від імені компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба оператора системи передачі у Фейсбуці.

"Укренерго вже звернулось до правоохоронних органів з проханням знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії. Просимо уважно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи нібито від НЕК «Укренерго». Наш офіційний домен - @ua.energy", - наголошують у компанії.

Укренерго звертає увагу на наступні ознаки фальсифікованого листа:

* лист відправлено не з офіційної адреси. Всі співробітники компанії користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо вам прийшов лист від імені компанії, але з іншого демена - не відкривайте його;

* у листі компанія названа "ДП "Укренерго". Офіційна назва компанії, яка використовується у діловому листуванні - НЕК «Укренерго»;

* відправник підписується як "Бухгалтер Елена Витальевна". Співробітники НЕК «Укренерго» не ведуть листування без зазначення повних даних відправника і, тим більше російською мовою.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0360
  0,0047
 0,01
EUR
 1
 38,5225
  0,0707
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1285  0,01 0,04 37,7446  0,06 0,16
EUR 39,6250  0,02 0,04 40,4492  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0650  0,02 0,06 36,0850  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес