В Укренерго повідомили про шахраїв, які діють від імені компанії

НЕК "Укренерго" зафіксувало розсилку електронних листів, що містять віруси, зі сторонніх адрес, ніби-то від імені компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба оператора системи передачі у Фейсбуці.

"Укренерго вже звернулось до правоохоронних органів з проханням знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії. Просимо уважно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи нібито від НЕК «Укренерго». Наш офіційний домен - @ua.energy", - наголошують у компанії.

Укренерго звертає увагу на наступні ознаки фальсифікованого листа:

* лист відправлено не з офіційної адреси. Всі співробітники компанії користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо вам прийшов лист від імені компанії, але з іншого демена - не відкривайте його;

* у листі компанія названа "ДП "Укренерго". Офіційна назва компанії, яка використовується у діловому листуванні - НЕК «Укренерго»;

* відправник підписується як "Бухгалтер Елена Витальевна". Співробітники НЕК «Укренерго» не ведуть листування без зазначення повних даних відправника і, тим більше російською мовою.