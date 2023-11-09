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H&M відновила роботу магазинів в Україні
13:40 09.11.2023 |
В Україні з 9 листопада знову почали працювати магазини шведського рітейлу H&M. Вперше з початку війни двері магазинів цієї популярної марки відчинилися відразу у двох торгових центрах Києва.
Що відомо про відкриття магазинів H&M та де вже можна купити одяг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Перші два магазини торгової марки H&M відкрилися 9 листопада у Києві. Це магазин у ТРЦ Lavina Mall та в Respublika Park.
Варто відзначити, що в Lavina Mall - великий магазин площею 3000 кв. метрів. Саме там у 2018 році відкрився найперший магазин H&M в Україні. У цьому магазині запрацюють усі відділи: одяг, аксесуари, товари для дому H&M Home.
Тим часом модники зібралися біля магазинів у ТРЦ Києва на час відкриття магазинів і радісно вітали відчинені двері.
Додамо, що касири та консультанти не відповіли нам, чи виплачували їм зарплатню протягом часу, коли магазин був закритий.
"У нас тільки маркетинг може на це може відповісти. Будь-який коментар у магазині заборонений", - сказала співробітниця магазину.
Також зазначимо, що з 10 ранку у магазин пускали всіх охочих. Але близько 11:00, щоб уникнути черг безпосередньо на касі, до H&M в Respublika Park почали пропускати "партіями". Через це черга вишикувалась на вході до торгової зали.
Перші відвідувачі H&M у ТРЦ Respublika зізнаються, що давно чекали відкриття магазину.
"Я дуже чекала відкриття. Буквально вчора дізналася, що у Республіці відкрився магазин. До повномасштабного вторгнення я не була в H&M в Україні. Лише за кордоном", - розповіла нам українка.
А ще першим покупцям прийшлося довго стояти у черзі до каси.
"Так, дуже довго. А у примірку зайти навіть не ризикнула. Але все одно, мені пощастило, придбала гарне пальто і задоволена біжу працювати", - додала жінка.
Коли відкриються решта магазинів у Києві, а також в інших великих містах України - поки що невідомо. Раніше рітейлер H&M Group повідомляв, що частина магазинів відкриється наприкінці листопада, ще частина - на початку грудня 2023 року.
Очікується, що ще два магазини відкриються найближчими тижнями у Києві, і ще один - у Львові.
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