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Купити і здати залізничні квитки Київ-Варшава тепер можна тільки з «Дія.Підписом»
16:53 08.11.2023 |
Купити квиток на найпопулярніший потяг "Київ-Варшава" у застосунку "Укрзалізниці" для боротьби з перекупниками можна буде тільки з використанням "Дія.Підпису", повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Верифікація акаунту через "Дію" підтвердить, що ви - реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки - після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій", - написав він у телеграм-каналі в середу.
Федоров додав, що нововведення також полегшить здачу квитків. За його словами, якщо раніше для повернення міжнародних квитків потрібно було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву і чекати на повернення коштів до півроку, то завдяки "Дії" все можна буде зробити у застосунку УЗ за кілька секунд.
У травні цього року віцепрем'єр зазначав, що застосунок "Дія", який дає змогу отримувати державні послуги в онлайн, встановлено на 70% смартфонів українців, аудиторія користувачів застосунку тоді налічувала 19 млн осіб.
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