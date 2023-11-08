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Компанія зі США побудує в Україні завод контейнерів для відпрацьованого ядерного палива
12:42 08.11.2023 |
Енергоатом і американська компанія Holtec International планують побудувати в Україні завод із виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива. Зараз вони виготовляються у США, повідомило Міністерство енергетики.
Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у центральному сховищі за технологією "сухого" зберігання, яке побудували в Україні до початку повномасштабної війни. До нього вже завантажено відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС. Використання Україною власного сховища заощаджує державі близько $200 млн щороку. Також це дозволило ще до війни цілком відмовитись від вивезення відпрацьованого ядерного палива в Росію.
Holtec планує також побудувати в Україні завод, на якому виготовлятиметься основне обладнання малого модульного реактора (ММР) за технологією Holtec SMR.
Цей завод має забезпечити не тільки будівництво потужностей ММР в Україні, але й в перспективі стати хабом для експорту цієї технології до інших країн Європи.
Навесні 2023 року Енергоатом та Holtec International підписали також угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів Holtec в Україні, якою передбачено будівництво у нас малих модульних реакторів.
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