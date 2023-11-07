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АНАЛІТИКА

Нікопольський завод феросплавів зупинив роботу через обстріли російської артилерії

 

Адміністрація Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) ухвалила рішення про тимчасове призупинення виробництва феросплавної продукції через постійні обстріли російської артилерії. Про це повідомляє пресслужба заводу.

Нікополь знаходиться за п'ять кілометрів від тимчасово окупованого Енергодару.

Регулярні обстріли створюють ситуацію невизначеності, коли будь-якої миті можуть виникнути перебої із забезпеченням заводу електроенергією та водою, пояснюють у НЗФ.

Після зупинки заводу на підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонтні роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій, які неодноразово були пошкоджені російськими обстрілами.

На НЗФ переконують, що запасів продукції на складах достатньо, щоби забезпечити клієнтів.

Про перехід заводу в простій повідомив мер Нікополя на пресконференції 27 жовтня.

На початку листопада про зупинення роботи оголосив Запорізький завод феросплавів, який, як і НЗФ, входить до бізнес-імперії Ігоря Коломойського.

Наприкінці жовтня також зупинили роботу два гірничо-збагачувальні комбінати Коломойського - Марганецький та Покровський.

Зупинка підприємств Коломойського означає зупинку практично усієї феросплавної галузі України. Крім цих чотирьох підприємств є ще Побузький феронікелевий комбінат, який спеціалізується на виробництві феронікелю, а не феромарганцю, і Краматорський феросплавний завод, який з 2020 року фактично припинив свою діяльність. Ще один завод Коломойського - Стахановський - знаходиться у тимчасово окупованій Кадіївці та ним не контролюється.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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