Фінансові новини
- |
- 07.11.23
- |
- 21:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нікопольський завод феросплавів зупинив роботу через обстріли російської артилерії
16:44 07.11.2023 |
Адміністрація Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) ухвалила рішення про тимчасове призупинення виробництва феросплавної продукції через постійні обстріли російської артилерії. Про це повідомляє пресслужба заводу.
Нікополь знаходиться за п'ять кілометрів від тимчасово окупованого Енергодару.
Регулярні обстріли створюють ситуацію невизначеності, коли будь-якої миті можуть виникнути перебої із забезпеченням заводу електроенергією та водою, пояснюють у НЗФ.
Після зупинки заводу на підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонтні роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій, які неодноразово були пошкоджені російськими обстрілами.
На НЗФ переконують, що запасів продукції на складах достатньо, щоби забезпечити клієнтів.
Про перехід заводу в простій повідомив мер Нікополя на пресконференції 27 жовтня.
На початку листопада про зупинення роботи оголосив Запорізький завод феросплавів, який, як і НЗФ, входить до бізнес-імперії Ігоря Коломойського.
Наприкінці жовтня також зупинили роботу два гірничо-збагачувальні комбінати Коломойського - Марганецький та Покровський.
Зупинка підприємств Коломойського означає зупинку практично усієї феросплавної галузі України. Крім цих чотирьох підприємств є ще Побузький феронікелевий комбінат, який спеціалізується на виробництві феронікелю, а не феромарганцю, і Краматорський феросплавний завод, який з 2020 року фактично припинив свою діяльність. Ще один завод Коломойського - Стахановський - знаходиться у тимчасово окупованій Кадіївці та ним не контролюється.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Топ-чиновники США закликали Конгрес виділити для України 11,8 млрд доларів
|Безугла заявила, що просила Залужного не захищати дисертацію в університеті Ківалова
|Трамп відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського через «конфлікт інтересів»
|Вибори в Україні не на часі - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Нікопольський завод феросплавів зупинив роботу через обстріли російської артилерії
|Дніпропетровський трубний завод продали за ₴14 мільйонів
|«Українським розподільним мережам» передали державні частки ще п'яти обленерго
|Мін'юст запустив процес конфіскації у росіян машинобудівних заводів у Сумах
|500 тисяч кубометрів газу на добу: «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію дві свердловини
|Ексрегіонал Хомутиннік встиг продати спільний з Коломойським газовий бізнес до арешту
Бізнес
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu
|Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian