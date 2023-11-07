Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дніпропетровський трубний завод продали за ₴14 мільйонів

 

На платформі Prozorro.Продажі завершився голандський аукціон з продажу майнового комплекс ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на платформі Prozorro.Продажі.

Згідно із оприлюдненою інформацію, переможцем аукціону з продажу активів ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», який був проведений 6 листопада, ТОВ «Буд-асистент».

Торги відбулися за голландською моделлю аукціону - на зниження ціни. Початкова ціна складала 128 млн грн.

Фінальна вартість проданого об'єкту становила 14,08 млн грн.

Наразі очікується публікація протоколу.

ПАТ «Дніпровський трубний завод» - одне з найстаріших українських підприємств промислового комплексу чорної металургії України, входить до корпорації ІСД, спеціалізувався на випуску безшовних та електрозварювальних труб, займав 9% ринку української трубної продукції.

Як повідомлялося, трубні підприємства України скоротили обсяги виробництва у 2022 році на 37,9% порівняно з 2021 роком.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0371
  0,0055
 0,02
EUR
 1
 38,4840
  0,2366
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0906  0,09 0,24 37,7226  0,09 0,25
EUR 39,6268  0,09 0,23 40,4361  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0500  0,02 0,04 36,0600  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес