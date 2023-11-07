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Дніпропетровський трубний завод продали за ₴14 мільйонів
13:43 07.11.2023 |
На платформі Prozorro.Продажі завершився голандський аукціон з продажу майнового комплекс ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на платформі Prozorro.Продажі.
Згідно із оприлюдненою інформацію, переможцем аукціону з продажу активів ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», який був проведений 6 листопада, ТОВ «Буд-асистент».
Торги відбулися за голландською моделлю аукціону - на зниження ціни. Початкова ціна складала 128 млн грн.
Фінальна вартість проданого об'єкту становила 14,08 млн грн.
Наразі очікується публікація протоколу.
ПАТ «Дніпровський трубний завод» - одне з найстаріших українських підприємств промислового комплексу чорної металургії України, входить до корпорації ІСД, спеціалізувався на випуску безшовних та електрозварювальних труб, займав 9% ринку української трубної продукції.
Як повідомлялося, трубні підприємства України скоротили обсяги виробництва у 2022 році на 37,9% порівняно з 2021 роком.
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