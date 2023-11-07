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«Українським розподільним мережам» передали державні частки ще п'яти обленерго
10:40 07.11.2023 |
Міністерство енергетики передало «Українським розподільним мережам» державні пакети акцій у 5 операторах системи розподілу електроенергії.
Як передає Укрінформ, ппро це повідомляє пресслужба міністерства.
"АТ «Українські розподільні мережі» набуло права акціонера державних пакетів акцій ще п'яти операторів системи розподілу. Йдеться про ПАТ «Запоріжжяобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Харківобленерго» та АТ «Сумиобленерго» (25%)", - ідеться у повідомленні.
Таким чином, "Українські розподільні мережі" сконцентрували державні пакети акцій семи обленерго у різних регіонах країни.
Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Кабмін створив АТ "Українські розподільні мережі", 100% акцій якого належить державі, для управління корпоративними правами держави в обленерго. Спочатку компанії передали державні частки у АТ «Хмельницькобленерго» та АТ «Миколаївобленерго».
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