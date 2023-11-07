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АНАЛІТИКА

500 тисяч кубометрів газу на добу: «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію дві свердловини

 

"Укргазвидобування" пробурило дві високодебітні свердловини: одна з них розвідувальна на нещодавно відкритому родовищі, інша - експлуатаційна, на родовищі, якому понад 50 років.

Як ідеться в повідомленні компанії, місце буріння розвідувальної свердловини було визначене завдяки проведеним раніше 3D-сейсморозвідувальним дослідженням.

"Ми продовжуємо працювати як із новими, так і старими родовищами й бачимо, що наші підходи показують ефективність: на цих родовищах це вже не перші успішні високодебітні свердловини, які додають суттєвий плюс до загального видобутку компанії", - сказав т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Друга свердловина - експлуатаційна, пробурена на "старому" родовищі, яке має поклади з високим залишковим потенціалом, але характеризується ускладненою геологічною будовою. Результати буріння цієї свердловини дали змогу збільшити видобуток газу щодо родовища на 156 тис. кубометрів, а також уточнити геологічну будову родовища та намітити подальші плани щодо буріння наступних свердловин.

Обидві свердловини пробурені фахівцями філії "Укргазвидобування" - БУ "Укрбургаз".

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-вересня філія АТ "Укргазвидобування" Геофізичне управління "Укргазпромгеофізика" здійснило 2 тис. виїздів для взяття проб із перспективних родовищ - це на 50% більше, ніж за аналогічний період торік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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