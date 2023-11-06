Ексрегіонал Хомутиннік встиг продати спільний з Коломойським газовий бізнес до арешту

Інвестиційний фонд ексрегіонала Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund, який володів часткою "Укрнафтобуріння", продав усі акції газовидобувної компанії до їх арешту і передачі в управління держави.

Про це сам Хомутиннік зявив у коментарі українській редакції Forbes.

Фінансовий директор Cascade Investment Констянтин Вʼюшинський уточнив, що компанія погодила угоду про продаж акцій "Укрнафтобуріння" наприкінці 2021 року.

"Через початок війни вона дуже трансформувалася. В результаті ми вийшли з компанії за суму вдвічі меншу, ніж заходили, але залишився великий апсайд у вигляді нерозподілених дивідендів", - зазначив менеджер.

Він додав, що акції продали українському підприємцю, не розкривши інших деталей.

За різними оцінками, Cascade Investment Хомутинніка належало близько 22,5% акцій "Укрнафтобуріння". У 2016 році бізнесмен розповідав, що йому належить 50% кіпрської компанії Deripon Commercial Ltd, яка володіє 44,9% акцій газової компанії. Інша частка Deripon, за словами Хомутинніка, була у Ігоря Коломойського. Серед інших акціонерів також була британська JKX Ukraine B.V. (Нідерланди), якій належало 10% "Укрнафтобуріння". Свої 20% материнської JKX Oil&Gas Хомутиннік продав ще у 2020 році.

Як повідомлялося, на початку травня суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств - ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" - в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Наприкінці травня Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов'язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році - до 3,77 млрд грн у 2022-му.