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Україна запустила серійне виробництво аналога «шахедів», – Укроборонпром
13:05 06.11.2023 |
В "Укроборонпромі" підтвердили серійне виробництво вітчизняного аналога дронів "Шахед". Його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.
Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю ЕП.
За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки - 1000 кілометрів.
"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", - зазначив Сметанін.
Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.
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