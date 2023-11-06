Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна запустила серійне виробництво аналога «шахедів», – Укроборонпром

 

В "Укроборонпромі" підтвердили серійне виробництво вітчизняного аналога дронів "Шахед". Його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю ЕП.

За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки - 1000 кілометрів.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", - зазначив Сметанін.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1705
  0,0954
 0,26
EUR
 1
 38,7278
  0,0575
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1812  0,08 0,23 37,8154  0,03 0,07
EUR 39,7169  0,05 0,14 40,5362  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,20 0,54 36,0500  0,20 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес