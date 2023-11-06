«Укроборонпром» до кінця року виготовить на 60% більше зброї, ніж торік

За чотири квартали 2023 року "Укроборонпром" збільшить виробництво зброї на 62% у порівнянні з минулим роком.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю ЕП.

За його словами, "Укроборонпром" повністю виконує виробничі плани й очікує на нові контракти від Міністерства оборони.

"Наш перший пріоритет - боєприпаси, другий - безпілотники, третій - бронетехніка. Ну і, звісно, ПТРК та ППО. Зараз ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів.

Якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го ми збільшимо випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком", - зазначив Сметанін.