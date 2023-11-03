Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

СКМ перетворюється з АТ на ТОВ

 

Приватне АТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Київ) з однойменної найбільшої приватної української інвестиційної групи СКМ (SCM) Ріната Ахметова перетвориться на ТОВ, оскільки останні законодавчі зміни знижують зручність АТ як організаційно-правової форми для компаній з одним власником.

"У червні ми розпочали процедуру перетворення акціонерного товариства "СКМ" (АТ "СКМ") на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ "СКМ"). Розпочаті зміни стосуються тільки зміни організаційно-правової форми АТ "СКМ" і відбуваються в порядку, як це передбачено чинним законодавством України", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретарка SCM Владислава Дармостук.

За її словами, після завершення процедур ТОВ буде правонаступником усіх зобов'язань, прав та обов'язків, активів і майна АТ "СКМ".

"Рінат Леонідович Ахметов залишиться єдиним власником усіх корпоративних прав товариства", - додала прессекретарка.

Вона пояснила, що історично АТ "СКМ" було створено у формі акціонерного товариства, однак нині, зокрема після набуття чинності новим законом "Про акціонерні товариства", "фактично ця організаційно-правова форма не є найзручнішою для ведення господарської діяльності компанією, яка має лише одного власника".

За даними Національного депозитарію України, обіг акцій СКМ у зв'язку з перетворенням припинено з 5 жовтня.

Згідно зі звітом ПрАТ "СКМ" за 2022 рік, компанія не отримує значного чистого доходу від реалізації товарів або послуг, оскільки не є виробничою або торговельною компанією і її основною діяльністю є утримання інвестицій із метою отримання дивідендів.

Минулого року чистий прибуток компанії скоротився в 2,9 раза - до 443,93 млн грн, а її активи знизилися з 64,24 млрд грн до 60,25 млрд грн.

SCM - найбільша інвестиційна група України, що працює у всьому світі. SCM інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B. V., Нідерланди), енергетику (DTEK B. V., Нідерланди), видобуток корисних копалин та інші інвестиції (umgi), банківський і фінансовий сектор (ПУМБ), телекомунікації ("Укртелеком"), сільське господарство (HarvEast), нерухомість ("ЕСТА Холдинг"), а також сферу транспорту і логістики ("Лемтранс" і "Портінвест"). Нині підприємства і холдинги SCM працюють в Україні, Кіпрі, Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великій Британії та США.

Єдиним власником та інвестором SCM є бізнесмен Рінат Ахметов.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2659
  0,0004
 0,00
EUR
 1
 38,6703
  0,4392
 1,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2654  0,04 0,12 37,8414  0,07 0,17
EUR 39,6621  0,03 0,08 40,3675  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2300  0,03 0,08 36,2500  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес