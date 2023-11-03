СКМ перетворюється з АТ на ТОВ

Приватне АТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Київ) з однойменної найбільшої приватної української інвестиційної групи СКМ (SCM) Ріната Ахметова перетвориться на ТОВ, оскільки останні законодавчі зміни знижують зручність АТ як організаційно-правової форми для компаній з одним власником.

"У червні ми розпочали процедуру перетворення акціонерного товариства "СКМ" (АТ "СКМ") на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ "СКМ"). Розпочаті зміни стосуються тільки зміни організаційно-правової форми АТ "СКМ" і відбуваються в порядку, як це передбачено чинним законодавством України", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прессекретарка SCM Владислава Дармостук.

За її словами, після завершення процедур ТОВ буде правонаступником усіх зобов'язань, прав та обов'язків, активів і майна АТ "СКМ".

"Рінат Леонідович Ахметов залишиться єдиним власником усіх корпоративних прав товариства", - додала прессекретарка.

Вона пояснила, що історично АТ "СКМ" було створено у формі акціонерного товариства, однак нині, зокрема після набуття чинності новим законом "Про акціонерні товариства", "фактично ця організаційно-правова форма не є найзручнішою для ведення господарської діяльності компанією, яка має лише одного власника".

За даними Національного депозитарію України, обіг акцій СКМ у зв'язку з перетворенням припинено з 5 жовтня.

Згідно зі звітом ПрАТ "СКМ" за 2022 рік, компанія не отримує значного чистого доходу від реалізації товарів або послуг, оскільки не є виробничою або торговельною компанією і її основною діяльністю є утримання інвестицій із метою отримання дивідендів.

Минулого року чистий прибуток компанії скоротився в 2,9 раза - до 443,93 млн грн, а її активи знизилися з 64,24 млрд грн до 60,25 млрд грн.

SCM - найбільша інвестиційна група України, що працює у всьому світі. SCM інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B. V., Нідерланди), енергетику (DTEK B. V., Нідерланди), видобуток корисних копалин та інші інвестиції (umgi), банківський і фінансовий сектор (ПУМБ), телекомунікації ("Укртелеком"), сільське господарство (HarvEast), нерухомість ("ЕСТА Холдинг"), а також сферу транспорту і логістики ("Лемтранс" і "Портінвест"). Нині підприємства і холдинги SCM працюють в Україні, Кіпрі, Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великій Британії та США.

Єдиним власником та інвестором SCM є бізнесмен Рінат Ахметов.