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Нова Пошта почала формувати власну мережу POS-терміналів
15:57 31.10.2023 |
Фінансова компанія NovaPay з групи Нової Пошти почала формувати власну мережу POS-терміналів. Про це повідомила її пресслужба.
Перші 500 терміналів встановили у відділеннях Київської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областей, до кінця 2023 року компанія планує встановити ще 1000 терміналів в інших областях.
Загалом у планах компанії встановити 10 000 власних терміналів до 2025 року.
За даними Національного банку, станом на кінець першого півріччя 2023 року кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах становить близько 388 000. Найбільший гравець на цьому ринку - державний ПриватБанк, у якого приблизно 193 000 активних POS-терміналів.
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