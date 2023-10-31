Фінансові новини
- |
- 31.10.23
- |
- 10:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрпошта вперше за два роки підвищить тарифи на передплату газет та журналів
09:36 31.10.2023 |
Укрпошта після дворічної перерви оновила систему тарифів на передплату за друковані видання.
Так, з 1 листопада послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15 грн (без ПДВ).
Доставлення одного екземпляра коштуватиме: для загальнодержавних медіа - 5 грн, для місцевих медіа - 4 грн.
Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей. Зокрема, на загальнодержавні друковані медіа - до 20 грудня, а на місцеві - до 26 грудня 2023 року.
Наразі доставлення одного екземпляра загальнодержавної газети коштує 1,12 грн, журналу - 4,48 грн (за неповні 50 г ваги), місцевих видань - відповідно 0,92 грн та 3,68 грн.
В компанії пояснили, що зміна тарифів пов'язана з прагненням забезпечити мінімальну рентабельність та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставлення та мати можливість більше інвестувати у розвиток.
"Досі вартість операцій, пов'язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве", - сказано в повідомленні компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM
|У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Укрпошта вперше за два роки підвищить тарифи на передплату газет та журналів
|Партнер Коломойського в авіакомпанії МАУ офіційно заявив про свій вихід з бізнесу
|«Метінвест»почав виробляти макети HIMARS для омани ворога
|Чернишов розповів, коли повністю сформують Наглядову раду Нафтогазу
|Незалежна наглядова рада «Укрнафти» буде сформована до кінця 2023 р. – глава «Нафтогазу»
|Мінфін та Укрпошта підписали договір іпотеки у межах проєкту ЄІБ
Бізнес
|Xiaomi 14 Pro - Snapdragon 8 Gen 3, камери Leica, 120-Гц дисплей WQHD+ і 120-Вт зарядка
|Xiaomi 14 - Snapdragon 8 Gen 3, три 50-МП камери, 120-Гц дисплей рекордної яскравості
|Британія створить перший у світі інститут безпеки штучного інтелекту, - Сунак
|Google Пошук відтепер показуватиме «історію зображення» — для допомоги у виявленні фейків
|Qualcomm анонсувала Snapdragon 8 Gen 3 — штучний інтелект у вашій кишені
|Функція, яку ніхто не просив: X/Twitter запустив аудіо- та відеодзвінки на платформі
|Автовиробники очікують сповільнення попиту на електромобілі