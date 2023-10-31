Укрпошта вперше за два роки підвищить тарифи на передплату газет та журналів

Укрпошта після дворічної перерви оновила систему тарифів на передплату за друковані видання.

Так, з 1 листопада послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15 грн (без ПДВ).

Доставлення одного екземпляра коштуватиме: для загальнодержавних медіа - 5 грн, для місцевих медіа - 4 грн.

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей. Зокрема, на загальнодержавні друковані медіа - до 20 грудня, а на місцеві - до 26 грудня 2023 року.

Наразі доставлення одного екземпляра загальнодержавної газети коштує 1,12 грн, журналу - 4,48 грн (за неповні 50 г ваги), місцевих видань - відповідно 0,92 грн та 3,68 грн.

В компанії пояснили, що зміна тарифів пов'язана з прагненням забезпечити мінімальну рентабельність та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставлення та мати можливість більше інвестувати у розвиток.

"Досі вартість операцій, пов'язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве", - сказано в повідомленні компанії.