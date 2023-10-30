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АНАЛІТИКА

Чернишов розповів, коли повністю сформують Наглядову раду Нафтогазу

 

Реформа корпоративного управління «Нафтогазу» просувається дуже активно, і доукомплектування Наглядової ради відбудеться найближчим часом.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова правління компанії Олексій Чернишов.

Коментуючи доукомплектування Наглядової ради «Нафтогазу» додатковим, сьомим учасником, що значилося в переліку умов США до української влади, високопосадовець зазначив, що це відбудеться «найближчим часом».

«На сьогодні в Україні «Нафтогаз» є взірцем реалізації цієї реформи (корпоративного управління - ред.). На початку цього року був обраний склад Наглядової ради, який складається з чотирьох незалежних директорів, дуже відомих міжнародних професіоналів у нафтогазовій індустрії. Я радий, що вони долучились до нашої команди. Також є три представники від держави, два з яких уже призначені, і ми очікуємо призначення третього. В цьому питанні немає будь-якої проблеми», - зазначив Чернишов.

Голова правління «Нафтогазу» зауважив, що цей процес стартував іще до того, як США передали Україні перелік із пріоритетними реформами.

«Вважаю, що в цьому процесі є виключно технічні речі щодо пошуку, підбору кандидатів. Тому ми цим займались до згаданого Вами листа - дуже популярного. Це не пов'язано з якимись проблемами. Переконаний, що це буде вирішено найближчим часом (...). Мені б хотілось, щоб це відбулось протягом трьох місяців», - резюмував він, зазначивши, що у ЄС надали «дуже високу оцінку результатів запровадження корпоративної реформи в групі «Нафтогаз».

Як повідомляв Укрінформ, головою наглядової ради НАК «Нафтогаз України» 10 лютого було обрано Ентоні Маріно, спеціаліста з розвідки та видобування вуглеводнів.
 

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