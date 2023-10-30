Незалежна наглядова рада «Укрнафти» буде сформована до кінця 2023 р. – глава «Нафтогазу»

Незалежна наглядова рада ПАТ "Укрнафта" буде сформована до закінчення 2023 року, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов після закінчення зборів акціонерів товариства.

"Можна сказати, історична подія: ми затвердили умови та процедуру відбору незалежних членів наглядової ради компанії. Ця процедура завершиться і незалежна наглядова рада "Укрнафти буде сформована до закінчення 2023 року", - написав він на своїй сторінці у Facebook 27 жовтня увечері.

За його словами, відбір відбуватиметься відповідно до принципів корпоративного управління ОЕСР державних підприємств.

"Зроблено ще один великий крок до трансформації Групи Нафтогаз - у сучасну Національну енергетичну корпорацію", - підкреслив Чернишов.

Зі свого боку директор "Укрнафти" Сергій Корецький повідомив, що зборами акціонерів, окрім іншого, було прийняте рішення провести конкурс з відбору нового складу наглядової ради ПАТ.

Він пояснив, що це важливо, оскільки поточний склад наглядової ради призначався в складний період, коли потрібно було швидко реагувати на критичні ситуації та стабілізувати/відновити роботу компанії.

"Я дякую усім нинішнім членам за конструктивну співпрацю", - написав Корецький у своєму Facebook.

Як повідомляла Енергореформа, "Укрнафта" в 2023 році планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,447 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.

Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакету НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало приблино 42% акцій "Укрнафти".