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АНАЛІТИКА

Мінфін та Укрпошта підписали договір іпотеки у межах проєкту ЄІБ

 

Міністерство фінансів та АТ "Укрпошта" підписали договір іпотеки у межах проєкту Європейського інвестиційного банку для покращення логістичної мережі поштового оператора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні, 27 жовтня, Міністерство фінансів України та АТ "Укрпошта" підписали договір іпотеки для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань у розмірі 30 млн євро за Гарантійною угодою (Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти) між Україною та Європейським інвестиційним банком", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що метою проєкту є трансформація логістичної мережі АТ "Укрпошта", що сприятиме забезпеченню вчасної доставки посилок, а також підвищенню операційної ефективності та рівня якості надання послуг поштового зв'язку в цілому.

"Реалізація спільного з ЄІБ проєкту з трансформації логістичної мережі АТ "Укрпошта" сприятиме покращенню можливостей компанії як головного вітчизняного оператора поштового звʼязку і дасть змогу надавати поштові послуги відповідно до кращих світових стандартів", - зазначила під час підписання заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Як повідомлялось, Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфель проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 млрд євро.
 

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