Укрнафта та American Petroleum Institute підписали меморандум про співпрацю

ПАТ "Укрнафта" підписало меморандум про співпрацю із American Petroleum Institute (API), який спеціалізується на стандартизації у нафтогазовій промисловості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрнафта отримує доступ до узгоджених світовою галузевою спільнотою стандартів API. Наші спеціалісти братимуть участь у зустрічах та робочих групах, які зосереджені на розробці та обговоренні топових міжнародних практик. API та Укрнафта зможуть спільно організовувати заходи зі стандартизації, навчання, сертифікації та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Директор Укрнафти Сергій Корецький назвав підписання меморандуму найбільшим стратегічним кроком для національної нафтовидобувної галузі за довгі роки її існування.

API був заснований у у 1919 році і відтоді розробив понад 800 стандартів для підвищення безпеки експлуатації та навколишнього середовища, ефективності та стійкості.

Очікується, що співпраця з організацією суттєво дозволить Укрнафті підвищити свою ефективність та залучити до розвитку української нафтової промисловості найкращі зразки світових технологій.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" шукає партнерів для спільної розробки 21 родовища нафти й газу.