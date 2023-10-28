Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрнафта та American Petroleum Institute підписали меморандум про співпрацю

 

ПАТ "Укрнафта" підписало меморандум про співпрацю із American Petroleum Institute (API), який спеціалізується на стандартизації у нафтогазовій промисловості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрнафта отримує доступ до узгоджених світовою галузевою спільнотою стандартів API. Наші спеціалісти братимуть участь у зустрічах та робочих групах, які зосереджені на розробці та обговоренні топових міжнародних практик. API та Укрнафта зможуть спільно організовувати заходи зі стандартизації, навчання, сертифікації та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Директор Укрнафти Сергій Корецький назвав підписання меморандуму найбільшим стратегічним кроком для національної нафтовидобувної галузі за довгі роки її існування.

API був заснований у у 1919 році і відтоді розробив понад 800 стандартів для підвищення безпеки експлуатації та навколишнього середовища, ефективності та стійкості.

Очікується, що співпраця з організацією суттєво дозволить Укрнафті підвищити свою ефективність та залучити до розвитку української нафтової промисловості найкращі зразки світових технологій.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" шукає партнерів для спільної розробки 21 родовища нафти й газу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес