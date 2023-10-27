САП завершила слідство у справі про махінації в Укрзалізниці на ₴206 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийняла рішення завершити досудове розслідування стосовно двох учасників злочинної схеми закупівлі газу для потреб акціонерного товариства «Укрзалізниця», збитки від якої сягнули понад ₴206 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це САП повідомила у Фейсбуці.

Йдеться про слідство стосовно чинного на момент злочину керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та фактичного власника компанії-постачальника (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення.

Слідством встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи Центру забезпечення виробництва у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур.

Також зловмисники узгодили додаткову націнку на постачання «блакитного палива», яка становила від 200 до 1000 гривень на тисячу кубічних метрів.

Надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу службовці "Укрзалізниці" приховували, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Реалізація згаданої схеми завдала Укрзалізниці збитків на загальну суму понад 206 млн гривень. За версією слідства, ці кошти були розподілені між учасниками злочину.

У межах досудового розслідування, розпочатого в лютому 2020 року, компанія-постачальник визнала неприйнятність злочинних дій, вчинених власним менеджментом, та погодилася протягом шести місяців частково відшкодувати "Укрзалізниці" завдану шкоду.

Упродовж серпня-вересня поточного року ₴20 мільйонів збитків були відшкодовані. Загалом приватна компанія взяла на себе зобов'язання перерахувати ₴68,16 мільйона.

У САП наголосили, що матеріали стосовно інших учасників злочинної схеми виділені в окреме провадження. Досудове розслідування стосовно них триває.

Як повідомлялося, підозри у справі про махінації в "Укрзалізниці" на суму ₴206 мільйонів на закупівлі газу оголошені чотирьом особам.

За даними слідства, основою злочинної схеми став базовий договір закупівлі, до якого підписувалися додаткові угоди. Це дозволило зловмисникам не проводити відкритих торгів і систематично купувати газ за завищеними цінами.