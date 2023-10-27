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АНАЛІТИКА

Комуненерго заборгувало Нафтогазу ₴95 мільярдів - Чернишов

 

Проблема боргів за спожитий газ є досить гострою і потребує вирішення.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Ми не маємо нарощувати борги. Міста мають сплачувати за спожитий зараз ресурс і погашати старі борги», - підкреслив СЕО НАК.

Він визнав, що енергетичну галузь переслідують неврегульовані борги, борги, які створені внаслідок наслідок певних політичних рішень, некомпенсованих дотацій, субсидій тощо. Лише за напрямом комуненерго борги перед Нафтогазом сягають 95 млрд гривень. Частина цих боргів старі, але також ті, які утворилися за останні півтора року війни.

За словами очільника компанії, він із командою працюють практично щодня з мерами міст, аби побудувати нормальну, сучасну відповідальну систему взаєморозрахунків за спожитий газ.

Чернишов особисто вважає нагальною потребою створення енергетичного ринку в Україні.

«Моя особиста думка полягає в тому, що чим скоріше ми це зробимо, тим буде краще <...> Безумовно, ми маємо захистити населення, захистити міста, тому передчасно про це говорити зараз. Але при умовній стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно», - сказав співрозмовник агентства.

Втім, спочатку треба пройти зиму 2023-24 ще за умов регульованих тарифів, мораторію, який наразі діє.

Чернишов зазначив, що держава має захистити ті верстви населення, які цього потребують. Зараз вони отримують субсидії. Але ті, хто мають сплачувати і можуть дозволити собі сплатити ринкові тарифи, повинні робити це.

Як повідомлялось, очільник НАК «Нафтогаз України» взяв участь у Щостому Німецько-українському економічному форумі, який відбувся 24 жовтня у Берліні.
 

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