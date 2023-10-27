У Веревського проблеми через делістинг Kernel. Міноритарії вирішили судитися – FT

Український мільйонер Андрій Веревський, засновник агрохолдингу Kernel, зіткнувся з юридичними проблемами через рішення вивести компанію з Варшавської фондової біржі. Проти компанії вирішили позиватися міноритарні акціонери, пише Financial Times.

У березні 2023 року стало відомо, що компанія Веревського Namsen Limited як найбільший акціонер Kernel Holding запропонувала раді директорів агрохолдингу розглянути питання делістингу та викупу акцій в інших акціонерів.

Кернел - найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію Кернел експортує більш ніж у 80 країн світу. Земельний банк компанії становив майже 510 000 га. Найбільшим акціонером Кернела через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

У Namsen, яка на той час володіла 41,29% голосуючих акцій Kernel, вважають, що вихід на біржу у 2007 році не приніс агрохолдингу очікуваних вигод.

Після цього Kernel провів додаткове розміщення акцій компанії, в результаті якої частка Namsen збільшилась до 93,67% голосуючих акцій.

За даними FT, міноритарії підготували позов до Kernel і збираються в суді довести, що рада директорів компанії перевищила повноваження, погодившись на делістинг без схвалення акціонерів. Вони також стверджують, що в окремих членів ради директорів був конфлікт інтересів.

Міноритарні акціонери спочатку сподівалися, що польський регулятор не дозволить делістинг Kernel, але там заявили, що не можуть нічого зробити, бо компанія зареєстрована в Люксембурзі.

Kernel не відповів на запити FT про коментарі.