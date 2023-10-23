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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДП «Ліси України» за 9 місяців 2023 р. збільшило прибуток до 2,6 млрд грн

 

Державне підприємство "Ліси України" за підсумками дев'яти місяців роботи збільшило прибуток до 2,6 млрд грн, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Це вдесятеро більше, ніж галузь заробляла до початку реформи, за часів держлісгоспів. Левову частку прибутку спрямовуємо до державного бюджету. Це кошти на нову зброю, амуніцію, зарплати військових", - зазначив він.

За даними пресслужби підприємства, за дев'ять місяців "Ліси України" перерахували до держбюджету 4,7 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж торік. Ще сотні мільйонів гривень підприємство інвестувало в нову техніку для ЗСУ.

"Рекордного прибутку досягнуто на ринку, що падає. Ситуація на ринку лісоматеріалів не покращилася. Порівняно з минулим роком середня ціна реалізації знеособленого куба необробленої деревини впала з 1,8 тис. грн до 1,7 тис. грн. Ми також відмовилися від власної переробки - реалізація пиломатеріалів філіями ДП зменшилася з 2,8 до 2,1 млрд грн", - пояснив Болоховець.

За словами керівника компанії, прибуток ДП зріс завдяки детінізації та збільшенню ефективності роботи держпідприємства. Більшість закупівель переведено на Prozorro, що дало змогу ліквідувати шпарини у сфері реалізації деревини, пов'язані з прямими договорами, - продукцію продають за сформованими конкурентними ринками цінами.

Водночас наголошується, що клієнтам пропонують додаткові сервіси, зокрема навантаження та митне оформлення продукції. Рівень виконання біржових контрактів зріс майже до 90%. Послуги підрядників із заготівлі та інших робіт стандартизовано, запроваджено граничні розцінки.

Крім того, удосконалено систему електронного обліку, що ускладнило потрапляння на ринок нелегальної деревини, відповідно збільшився попит на легальну продукцію. Також скоротили всі нецільові витрати філій на кшталт "перекладання бруківки".

ДП "Ліси України" стандартизувало штат філій і скоротило зайвий адміністративний апарат, у результаті чого змінило майже половину керівників філій.

Компанія також прийняла рішення й продає дотаційні об'єкти через Фонд держмайна.

"Реально протидіємо фіктивним роботам і послугам, які за часів лісгоспів були поширеним явищем. Відмовилися від застосування дорогих і неефективних фінансових інструментів, які раніше часто призводили до вимивання коштів із держлісгоспів - наприклад, оренда техніки за необґрунтованими тарифами", - резюмував Болоховець.

Як повідомлялося, державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи й найбільшим в Україні. Входить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. В управлінні підприємства перебувають 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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