«Нафтогаз» взяв під контроль ще один облгаз Фірташа

Група "Нафтогаз" взяла під контроль АТ "Волиньгаз", яке забезпечувало розподіл газу у Волинській області.

Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", це вже 17 обласне газорозподільне підприємство, яке перейшло під контроль держави з початку року.

"Волиньгаз" забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області.

Як повідомлялося, з початку жовтня ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до групи "Нафтогазу", інтегрувала до свого складу ще шість облгазів. Після цього "Газмережі" загалом забезпечують газом 6,6 млн клієнтів через 14 філій.

До кінця року "Нафтогаз" планував інтегрувати всі арештовані судом у травні минулого року 26 газорозподільних компаній ("облгазів"), що входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

Зокрема, до НАК "Нафтогаз України" вже увійшли АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз" АТ "Хмельницькгаз" та АТ "Черкасигаз".

Нагадаємо, у травні 2022 року Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи низки облгазів. Вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, однак більшість із них входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

"Нафтогаз України" заявляв, що планує "інтегрувати" всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу". Своєю чергою у РГК називали ці дії "рейдерським захопленням" бізнесу.

Фактично "інтеграція" передбачає переведення клієнтів облгазів та їх персоналу до нової компанії "Нафтогазу", водночас борги залишаться на арештованих компаніях під управлінням менеджерів НАК.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" на початку вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця компанія мала взяти в управління регіональні газові мережі, які використовували приватні облгази групи Дмитра Фірташа.