Теплопостачальники заборгували Нафтогазу 95 мільярдів

Борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) перед Групою Нафтогаз за спожите «блакитне паливо» сягнули 95 млрд грн.

Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов в ефірі марафону «Суспільне.Супротив», передає Укрінформ.

«На сьогодні підприємства заборгували 95 млрд гривень. Це загальний обсяг боргів, який включає різницю в тарифах - 36 млрд грн», - сказав Чернишов.

Він зауважив, що на сьогодні механізм компенсації між ринковим та встановленим тарифами ще не реалізований. Враховуючи це, Нафтогаз наразі не наполягає на сплаті частини боргів, повʼязаних із різницею в тарифах, особливо тими громадами та містами, які розташовані у прифронтових чи деокупованих регіонах.

«Уряд працює над пошуком механізмів компенсації», - зазначив Чернишов.

За його словами, опалювальний сезон розпочнеться вчасно і в штатному режимі. Водночас, очільник Нафтогазу закликав ощадливо споживати газ.

Як повідомлялося, станом на початок жовтня компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала понад 640 договорів на постачання газу з теплокомуненерго та ОСББ.