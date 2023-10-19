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Теплопостачальники заборгували Нафтогазу 95 мільярдів
16:12 19.10.2023 |
Борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) перед Групою Нафтогаз за спожите «блакитне паливо» сягнули 95 млрд грн.
Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов в ефірі марафону «Суспільне.Супротив», передає Укрінформ.
«На сьогодні підприємства заборгували 95 млрд гривень. Це загальний обсяг боргів, який включає різницю в тарифах - 36 млрд грн», - сказав Чернишов.
Він зауважив, що на сьогодні механізм компенсації між ринковим та встановленим тарифами ще не реалізований. Враховуючи це, Нафтогаз наразі не наполягає на сплаті частини боргів, повʼязаних із різницею в тарифах, особливо тими громадами та містами, які розташовані у прифронтових чи деокупованих регіонах.
«Уряд працює над пошуком механізмів компенсації», - зазначив Чернишов.
За його словами, опалювальний сезон розпочнеться вчасно і в штатному режимі. Водночас, очільник Нафтогазу закликав ощадливо споживати газ.
Як повідомлялося, станом на початок жовтня компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала понад 640 договорів на постачання газу з теплокомуненерго та ОСББ.
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