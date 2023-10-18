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АНАЛІТИКА

Нардеп Єфімов має намір стати єдиним власником виробника САУ «Богдана»

 

Народний депутат (група "Відновлення України") Максим Єфімов стане безпосереднім власником 97,7% акцій ПрАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", яким наразі володіє афілійована з ним компанія.

Згідно із повідомленням компанії у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Єфімов придбає 139,51 млн акцій ПрАТ "КЗВВ", що становить 97,699% статутного капіталу, передає Інтерфакс-Україна.

Наразі він особисто акціями підприємства не володіє, зазначається у повідомленні.

За даними НКЦПФР станом на другий квартал 2023 року, цей пакет акцій належить кіпрській компанії Ukrainian Machinebuilding PLants M.S. Limited.

Водночас за даними ресурсу Opendatabot, кінцевими бенефіціарами АТ "КЗВВ" є Максим Єфімов та Сергій Близнюк.

При цьому КЗВВ у повідомленні про зміну посадових осіб компанії у травні поточного року вказував члена наглядової ради Близнюка власником 48,85% акцій товариства.

Нардеп Єфімов має намір стати єдиним власником виробника САУ «Богдана»

 Як відомо, "Краматорський завод важкого верстатобудування" є розробником самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана", спільно з іншими українськими оборонними підприємствами.

Минулого року КЗВВ, на майданчику якого, зокрема, випускала вітроенергетичні установки (ВЕУ) компанія "Фурлендер Віндтехнолоджі", ухвалила рішення про релокацію з Краматорська до Перечину Закарпатської області.

У серпні поточного року уряд України включив індустріальний парк "Френдлі Віндтехнолоджі" у Перечині до Реєстру індустріальних парків.

Основна спеціалізація КЗВВ - виробництво універсальних спеціальних верстатів для енергетичної, металургійної, нафтогазової промисловості, машинобудування та залізничного транспорту, а також верстатів одиничного та дрібносерійного виробництва. Завод також освоїв випуск веж для ВЕУ.

За даними Opendatabot, у 2022 році чистий дохід ПрАТ "КЗВВ" скоротився на 46,4% порівняно з 2021 роком - до 119,38 млн грн, чистий збиток зріс до 134,68 млн грн порівняно з 2,53 млн грн.
 

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