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АНАЛІТИКА

Арешт усіх акцій Київстару і lifecell виявився помилкою. Суд змінив своє рішення

 

Шевченківський районний суд Києва змінив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell. Тепер він стосується не всіх корпоративних прав цих двох компаній, а лише часток, що контролюються російськими олігархами. Про це повідомляють у судовому реєстрі.

4 жовтня суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на корпоративні права у вигляді:

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл", що належать зареєстрованій у Нідерландах компанії Lifecell Ventures Cooperatief U.A.;
→ 99,99% статутного капіталу ПрАТ "Київстар" у вигляді акцій, що належать зареєстрованій у Нідерландах компанії Veon Holdings B.V.

Через кілька днів з Офісу генпрокурора до суду звернулися ще раз, заявивши про описку в рішенні.

Виявилось, що потрібно було накласти арешт тільки на 19,8% статутного капіталу lifecell та 47,85% статутного капіталу Київстару, тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із LetterOne. Це інвестиційний холдинг, заснований росіянином Михайлом Фрідманом і його партнерами.

Суд задовольнив прохання прокурора і виправив описку.

В іншій частині судове рішення залишилося без змін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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