Укрзалізниця і Крюківський завод підписали контракт на 44 пасажирські вагони

Укрзалізниця і Крюківський вагонобудівний завод у вівторок, 17 жовтня, підписали контракт на постачання 44 пасажирських вагонів за 1,95 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Закупівлю вагонів профінансують з державного бюджету.

У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом двох років, до кінця 2025-го, поставити:

→ 20 купейних вагонів;

→ 12 вагонів СВ;

→ 9 плацкартних вагонів;

→ 3 купейні вагони, обладнані для перевезення осіб на колісних кріслах.

Нові плацкартні вагони купують уперше з 2008 року.

Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для заряджання, кавоварками та сучасними системами керування освітленням. Крім того, двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей, передбачено також систему відеоспостереження.