Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПриватБанк програв суд, важливий для американського позову проти Коломойського

17:46 17.10.2023 |

Новини компаній

 

Господарський суд Києва у вівторок, 17 жовтня, задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів та визнав припиненими всі його зобов'язання перед ПриватБанком за чотирма кредитними договорами. Про це повідомила пресслужба банку.

НЗФ входить до орбіти Ігоря Коломойського і, як вважає ПриватБанк, намагається за допомогою українських судів розвалити американський позов ПриватБанку проти бізнесмена.

В американському позові згадується видача банком позик нікопольському заводу в період до націоналізації та сумнівний, на думку банку, характер цих угод. Рішення українського суду має довідковий характер і може бути використане колишніми власниками ПриватБанку як аргумент у США, щоб показати свою невинуватість.

"Усі рішення українських судів по справі НЗФ колишні власники банку використовують, аби прикритися в судовій справі про відмивання та шахрайство у США, де державний банк намагається повернути $685 млн плюс відсотки", - сказала керівниця комунікацій ПриватБанку Олеся Жулинська.

За інформацією банку, підприємства з орбіти Коломойського подали понад 200 майже однакових позовів в Україні, щоб показати суду в США, що ПриватБанк не має до них претензій. "Насправді ж ПриватБанк і не заявляв претензій з виконання кредитних договорів до НЗФ та інших підприємств з орбіти ексвласників ПриватБанку", - сказав адвокат банку Дмитро Монастирський.

Справа НЗФ на вимогу Верховного Суду розглядається вже вдруге.

Адвокат вважає, що Господарський суд знову припустився тієї ж помилки, яка призвела до повторного розгляду позову.

"Сьогодні Господарський суд Києва повністю проігнорував вказівки Верховного Суду у цій справі. Представник НЗФ не зміг навести хоч один приклад порушення ПриватБанком прав підприємства, не навів жодних нових аргументів чи доказів. Тому ця справа мала б бути закрита", - сказав Монастирський.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4507
  0,1210
 0,33
EUR
 1
 38,5503
  0,2697
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4967  0,04 0,12 38,1841  0,06 0,16
EUR 39,7600  0,10 0,26 40,6752  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4100  0,09 0,25 36,4450  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес