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ПриватБанк програв суд, важливий для американського позову проти Коломойського
17:46 17.10.2023 |
Господарський суд Києва у вівторок, 17 жовтня, задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів та визнав припиненими всі його зобов'язання перед ПриватБанком за чотирма кредитними договорами. Про це повідомила пресслужба банку.
НЗФ входить до орбіти Ігоря Коломойського і, як вважає ПриватБанк, намагається за допомогою українських судів розвалити американський позов ПриватБанку проти бізнесмена.
В американському позові згадується видача банком позик нікопольському заводу в період до націоналізації та сумнівний, на думку банку, характер цих угод. Рішення українського суду має довідковий характер і може бути використане колишніми власниками ПриватБанку як аргумент у США, щоб показати свою невинуватість.
"Усі рішення українських судів по справі НЗФ колишні власники банку використовують, аби прикритися в судовій справі про відмивання та шахрайство у США, де державний банк намагається повернути $685 млн плюс відсотки", - сказала керівниця комунікацій ПриватБанку Олеся Жулинська.
За інформацією банку, підприємства з орбіти Коломойського подали понад 200 майже однакових позовів в Україні, щоб показати суду в США, що ПриватБанк не має до них претензій. "Насправді ж ПриватБанк і не заявляв претензій з виконання кредитних договорів до НЗФ та інших підприємств з орбіти ексвласників ПриватБанку", - сказав адвокат банку Дмитро Монастирський.
Справа НЗФ на вимогу Верховного Суду розглядається вже вдруге.
Адвокат вважає, що Господарський суд знову припустився тієї ж помилки, яка призвела до повторного розгляду позову.
"Сьогодні Господарський суд Києва повністю проігнорував вказівки Верховного Суду у цій справі. Представник НЗФ не зміг навести хоч один приклад порушення ПриватБанком прав підприємства, не навів жодних нових аргументів чи доказів. Тому ця справа мала б бути закрита", - сказав Монастирський.
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