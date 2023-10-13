VEON про арешт корпоративних прав «Київстару»: «Фрідман та партнери не володіють акціями»

Материнська компанія мобільного оператора "Київстар" VEON заявила, що є єдиним власником оператора та відкинула будь-який вплив та контроль на неї російських підсанкційних олігархів Міхаіла Фрідмана, Пьотра Авена та Андрія Косогова.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Минулого тижня СБУ повідомила про арешт всіх корпоративних прав Фрідмана, Авена та Косогова в 20 українських компаніях, якими ці особи володіють, в тому числі частки корпоративних прав "Київстару".

Крім цього, Міністерство юстиції окремо готує позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації будь-яких українських активів Фрідмана, в тому числі "Київстару".

"Наразі ні VEON, ні Київстар не отримували офіційних повідомлень від української влади чи судів щодо цих питань. Єдина інформація, яку VEON має на даний момент, - це інформація від реєстратора акцій в Україні, яка підтверджує, що будь-які зміни власності на Київстар наразі не дозволені", - йдеться в повідомленні.

"VEON є і залишається єдиним і законним власником Київстар. Жодна із зазначених у згаданому вище повідомленні СБУ не володіє акціями VEON чи Київстар", - додали в компанії.

VEON - компанія зі штаб-квартирою в Амстердамі, зареєстрована на Nasdaq і Euronext в Амстердамі, з міжнародною базою боргових і акційних інвесторів, зокрема фізичних осіб і установи США, ЄС і Великобританії.

"VEON не має контрольного або мажоритарного акціонера. Особи, згадані в повідомленні СБУ, не можуть користуватися будь-якими правами щодо VEON або Київстар, не є частиною механізмів управління будь-якою з компаній, включаючи ради, а також не мають можливості контролювати або впливати на рішення, прийняті VEON або Київстар. Вони не отримують вигод від VEON або будь-якої з її операційних компаній. Будь-які дії, спрямовані на права, переваги або кошти вищезазначених осіб, не можуть бути законно спрямовані на Київстар або VEON", - резюмувала нідерландська компанія.

Як зазначили в СБУ, арешт корпоративних прав українських компаній не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їх господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Компанія також зазначила, що підкреслюючи обов'язки перед співробітниками, клієнтами та інвесторами, VEON і Київстар мають намір використовувати всі доступні засоби для захисту своїх прав.

"Київстар" за повної підтримки своєї материнської компанії VEON продовжує обслуговувати своїх 25 мільйонів клієнтів та інвестує 600 млн дол для відновлення та реконструкції країни.