Справа Фрідмана: суд арештував активи ще одного оператора – lifecell

Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім "Київстар", є ще один мобільний оператор - lifecell.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня, яка є в розпорядженні ЕП.

Раніше повідомлялось, що рішення суду стосувалось 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють, як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Загальна вартість арештованих активів становила понад 17 млрд грн.

Тоді за даними співрозмовників ЕП у правоохоронних органах, серед арештованих активів були 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна" (HELSI.me - сервіс запису до лікарів та зберігання медичних даних).

Однак, як свідчить ухвала суду, насправді найбільшим арештованим активом виявились 100% статутного капіталу ТОВ "Лайфселл" вартістю майже 13 млрд грн, які належать іноземній юридичній особі Lifecell Ventures Cooperatief.

У матеріалах справи, яка розглядалась за клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора (Служба безпеки України підозрює Фрідмана у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 110-2 ККУ) йдеться, що Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., яка є власником українського оператора у звʼязку lifecell.

У lifecell на момент публікації новини відповіді на запит ЕП не надали.

Крім того, суд наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер" (оператор вишок, систем внутрішнього покриття у бізнес-центрах, ТРЦ та готелях), який є дочірньою компанією турецького холдингу Turkcell.

До арештованих активів підсанкційних росіян також потрапили:

* ПрАТ "СК Альфа Страхування" (95,2% статутного капіталу вартістю 104,7 млн грн);

* ТОВ "Альфа-Лізинг" (100% вартістю 584,3 млн грн);

* ТОВ "Паритет фінанс" (100% вартістю 14 млн грн);

* ТОВ "Сенс Діджитал" (100% вартістю 20 млн грн);

* ТОВ "Київстар.Тех" (100% вартістю 111 млн грн);

* ТОВ "Вимпелком Глобал Сервіс Україна" (100% вартістю 804,9 млн грн);

* ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (100% вартістю 21,4 млн грн);

* ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (100% вартістю 8,8 млн грн) та інші.

В СБУ вважають, що арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.