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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця збільшила до 70% закупівлі за прямими договорами з великими компаніями

 

Укрзалізниця закуповує дизельне пальне, природний газ, електроенергію, деякі запчастини й оливу за прямими договорами з великими компаніями. Це близько 70% основного обсягу закупівель, повідомляє пресслужба УЗ.

Прямі договори зводять до мінімуму корупційні ризики під час закупівлі та дозволяють отримувати якісну продукцію за найвигіднішою ціною, пояснюють в УЗ.

З початку повномасштабного вторгнення УЗ уклала прямі контракти на закупівлю дизельного пального з іноземними виробниками ExxonMobil - Asia Pacific та Orlen Lietuva.

З вересня 2021 року УЗ купує електроенергію безпосередньо у виробника - НАЕК "Енергоатом".

На початку 2023 року УЗ підписала прямий договір на постачання газу з Укрнафтою, яка знаходиться у державному управлінні.

Укрзалізниця продовжує переговори з іншими великими виробниками, щоб перейти до прямих контрактів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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