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Укрзалізниця збільшила до 70% закупівлі за прямими договорами з великими компаніями
10:34 10.10.2023 |
Укрзалізниця закуповує дизельне пальне, природний газ, електроенергію, деякі запчастини й оливу за прямими договорами з великими компаніями. Це близько 70% основного обсягу закупівель, повідомляє пресслужба УЗ.
Прямі договори зводять до мінімуму корупційні ризики під час закупівлі та дозволяють отримувати якісну продукцію за найвигіднішою ціною, пояснюють в УЗ.
З початку повномасштабного вторгнення УЗ уклала прямі контракти на закупівлю дизельного пального з іноземними виробниками ExxonMobil - Asia Pacific та Orlen Lietuva.
З вересня 2021 року УЗ купує електроенергію безпосередньо у виробника - НАЕК "Енергоатом".
На початку 2023 року УЗ підписала прямий договір на постачання газу з Укрнафтою, яка знаходиться у державному управлінні.
Укрзалізниця продовжує переговори з іншими великими виробниками, щоб перейти до прямих контрактів.
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