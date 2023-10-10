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Власник Київстару позбувся активів у Росії
23:18 09.10.2023 |
Комунікаційна і технологічна Veon Ltd. заявила в понеділок, що завершила продаж свого російського підрозділу, таким чином завершивши багатомісячні переговори про вихід з Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Veon було продано місцевій команді менеджерів на чолі з головним виконавчим директором Олександром Торбаховим, йдеться в заяві телекомунікаційної компанії зі штаб-квартирою в Амстердамі. Угода не передбачає жодних домовленостей щодо зворотного викупу акцій.
У листопаді Veon заявила, що планує продати російський підрозділ за 130 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів). Ця сума буде сплачена в основному за рахунок боргів Veon. Компанія заявила, що цей продаж є "найбільш суттєвим заходом зі зниження боргового навантаження", який вона може здійснити.
Veon була заснована в Москві в 1992 році під назвою "ВимпелКом", один з перших російських операторів мобільного зв'язку. Згодом компанія розширила свою діяльність в інших країнах, включаючи Україну, Пакистан, Казахстан і Бангладеш, і зараз обслуговує близько 160 мільйонів клієнтів.
В Україні Veon володіє брендом «Київстар».
За даними агентства Bloomberg, близько 48% акцій Veon належать компанії LetterOne Investment Holdings, заснованій російським мільярдером Михайлом Фрідманом. Минулого року Фрідман потрапив під санкції ЄС та Великої Британії і вийшов зі складу рад директорів Veon та LetterOne.
Як повідомляв Укрінформ, корпорація Microsoft з 30 вересня припинила продовжувати ліцензії російським компаніям.
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