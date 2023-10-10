Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Власник Київстару позбувся активів у Росії

 

Комунікаційна і технологічна Veon Ltd. заявила в понеділок, що завершила продаж свого російського підрозділу, таким чином завершивши багатомісячні переговори про вихід з Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Veon було продано місцевій команді менеджерів на чолі з головним виконавчим директором Олександром Торбаховим, йдеться в заяві телекомунікаційної компанії зі штаб-квартирою в Амстердамі. Угода не передбачає жодних домовленостей щодо зворотного викупу акцій.

У листопаді Veon заявила, що планує продати російський підрозділ за 130 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів). Ця сума буде сплачена в основному за рахунок боргів Veon. Компанія заявила, що цей продаж є "найбільш суттєвим заходом зі зниження боргового навантаження", який вона може здійснити.

Veon була заснована в Москві в 1992 році під назвою "ВимпелКом", один з перших російських операторів мобільного зв'язку. Згодом компанія розширила свою діяльність в інших країнах, включаючи Україну, Пакистан, Казахстан і Бангладеш, і зараз обслуговує близько 160 мільйонів клієнтів.

В Україні Veon володіє брендом «Київстар».

За даними агентства Bloomberg, близько 48% акцій Veon належать компанії LetterOne Investment Holdings, заснованій російським мільярдером Михайлом Фрідманом. Минулого року Фрідман потрапив під санкції ЄС та Великої Британії і вийшов зі складу рад директорів Veon та LetterOne.

Як повідомляв Укрінформ, корпорація Microsoft з 30 вересня припинила продовжувати ліцензії російським компаніям.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5527
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 38,4827
  0,1706
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5520  0,05 0,12 38,2596  0,04 0,11
EUR 39,7948  0,05 0,12 40,7808  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,03 0,08 36,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес