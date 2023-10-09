«Укрнафта» шукає партнерів для спільної розробки 21 родовища

ПАТ "Укрнафта" пропонує 21 родовище в спільну розробку і запрошує інвестиційні та видобувні компанії до співпраці. Зокрема, йдеться про 10 родовищ на заході та 11 - на сході України.

Як ідеться в повідомленні "Укрнафти", компанія планує повністю розкрити потенціал своїх існуючих родовищ з достатніми запасами, але низькими темпами видобутку, тому очікує від партнерів готовності інвестувати кошти та технології в розвідку та видобуток.

"Якщо говорити про запаси категорії 2P - тобто доведені та ймовірні запаси - це більше 12 млн тонн нафти та понад 31 млрд кубометрів газу", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Уже підготовлені варіанти договорів за кращими світовими зразками. Перевага надається угодам про розподіл продукції (Product Sharing Agreement).

Внеском "Укрнафти" буде власне існуюче родовище та право користування наявною видобувною інфраструктурою, а внеском партнера - розроблений план розвитку родовища задля інтенсифікації видобутку та фінансування відповідних робіт.

Алгоритм подання заявок та відбору потенційних інвесторів наступний:

* кандидати заявляють про зацікавленість;

* проходять комплаєнс-процедури;

* отримують доступ до Virtual Data Room з детальною інформацією про родовища;

* подають пропозиції щодо планів розробки та умов співпраці;

* "Укрнафта" оцінює пропозиції, проводить перемовини та обирає переможців окремо для кожного родовища;

* сторони узгоджують остаточний текст договору про розподіл продукції;

* угоду погоджує Кабінет міністрів України;

* починається реалізація плану розвитку;

* прибуток розподіляється згідно з погодженими умовами.