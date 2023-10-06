Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Арахамія відреагував на обшуки у виробника тепловізорів Archer

 

Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявив про занепокоєння щодо обшуків, проведених НАБУ у виробника тепловізійної техніки Archer, та ініціював закрите заслуховування на комітеті питання про захист подібних компаній.

Про це він написав у Telegram.

"Дуже занепокоєний ситуацією з обшуками НАБУ у відомих виробників тепловізійної техніки Archer, яку всі знають ще з 2014 року.

Таких компаній в країні дуже мало і вони роблять вкрай важливу роботу - ми маємо їх захищати за будь-яких обставин", - зазначив Арахамія.

Нардеп додав, що ініціює закрите заслуховування цього питання на комітеті ВР.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Робота компанії наразі призупинилась.

За словами керівника компанії Олександра Яременка, під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп'ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Компанія добровільно передала техніку, всі паролі і документи.

Він додав, що правоохоронці копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

У НАБУ підтвердили факт розшуків у приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при держзакупівлі продукції оборонного призначення.

Відомство заперечує вилучення комп'ютерної техніки, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5827
  0,0389
 0,11
EUR
 1
 38,6533
  0,1127
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5981  0,04 0,11 38,2163  0,04 0,09
EUR 39,8419  0,07 0,18 40,7222  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5800  0,04 0,11 36,6000  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес