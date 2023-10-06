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Арахамія відреагував на обшуки у виробника тепловізорів Archer
23:12 06.10.2023 |
Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявив про занепокоєння щодо обшуків, проведених НАБУ у виробника тепловізійної техніки Archer, та ініціював закрите заслуховування на комітеті питання про захист подібних компаній.
Про це він написав у Telegram.
"Дуже занепокоєний ситуацією з обшуками НАБУ у відомих виробників тепловізійної техніки Archer, яку всі знають ще з 2014 року.
Таких компаній в країні дуже мало і вони роблять вкрай важливу роботу - ми маємо їх захищати за будь-яких обставин", - зазначив Арахамія.
Нардеп додав, що ініціює закрите заслуховування цього питання на комітеті ВР.
Нагадаємо:
Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Робота компанії наразі призупинилась.
За словами керівника компанії Олександра Яременка, під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп'ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Компанія добровільно передала техніку, всі паролі і документи.
Він додав, що правоохоронці копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.
У НАБУ підтвердили факт розшуків у приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при держзакупівлі продукції оборонного призначення.
Відомство заперечує вилучення комп'ютерної техніки, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста.
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