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АНАЛІТИКА

Група Нафтогаз збільшила кількість клієнтів-нерезидентів до 148 компаній

 

Група Нафтогаз цьогоріч збільшила клієнтський портфель нерезидентів до 148 компаній. У підземних газосховищах зараз зберігається 2,2 млрд кубометрів газу іноземних клієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов у Фейсбуці.

"За 9 місяців 2023 року, незважаючи на війну і потенційно повʼязані з цим ризики, клієнтський портфель нерезидентів Група Нафтогаз зріс до 148 компаній. Станом на сьогодні в українських підземних газосховищах зберігається 2.2 млрд блакитного палива іноземних клієнтів", - написав Чернишов.

Він зазначив, що лише за 5 жовтня Нафтогаз отримав 14 заявок від нерезидентів на закачування газу на «митний склад» українських газосховищ.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня в українських газосховищах зберігалося понад 15 млрд кубометрів газу.
 

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