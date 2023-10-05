НБУ вирішив ліквідувати колишній банк зятя Юлії Тимошенко

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" (Київ), ідеться в повідомленні регулятора в четвер увечері.

"Національний банк України, ... враховуючи пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 5 жовтня 2023 р. №350-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк", - ідеться в релізі на сайті центробанку.

Як повідомлялося, 7 вересня НБУ зарахував Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних через відсутність дієвих заходів для поліпшення фінансового становища та невиконання банком вимоги про усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку протягом визначеного строку після зарахування банку до категорії проблемних.

Укрбудінвестбанк був заснований у 2004 році. Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) він посідав 45-те місце серед 65 українських банків, які діяли у країні. Його чистий прибуток за перше півріччя цього року - 19,07 млн грн.

Як повідомлялося, до червня 2020 року співвласником "Укрбудінвестбанку" був зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, йому належало 46,31% акцій фінустанови. Влітку того ж року він продав свою частку.



Згідно з інформацією на сайті фінустанови, його найбільшими акціонерами є Світлана Дем'яненко (74,93%), Юлія Подгорниц і Людмила Міневич - по 9,90%, а також Наталя Шишова - 5,27%.

Наприкінці липня цього року посаду голови правління Укрбудінвестбанку залишив Вадим Качуровський, який обіймав її майже 11 років. Його заступницю Наталію Воробей було призначено тимчасовою виконувачкою обов'язків до 2 серпня включно.

Крім цього, 1 вересня посади першого заступника голови правління і заступника голови правління залишили Людмила Ликова та Олеся Листопад.

Раніше, у квітні цього року, незалежним членом наглядової ради Укрбудінвестбанку став ексголова правління НБУ, експрезидент України Віктор Ющенко.