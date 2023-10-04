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Турецька Dolsar допоможе у відновленні Каховської ГЕС і будівництві Канівської ГАЕС
16:47 04.10.2023 |
Укргідроенерго та турецька компанія Dolsar Mühendislik A.Ş. домовилися про співпрацю у відновленні Каховської ГЕС та будівництві Канівської ГАЕС.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укргідроенерго.
"У Туреччині відбулося підписання Меморандуму щодо співпраці між компаніями Dolsar Mühendislik A.Ş. та Укргідроенерго. Меморандум скріпили підписами заступник генерального директора з комерційної діяльності Укргідроенерго Богдан Сухецький та координатор міжнародних проєктів Dolsar Джем Акер", - йдеться у повідомленні.
Документ містить наміри підприємств взаємодіяти у питанні відновлення Каховської ГЕС та будівництві Канівської ГАЕС.
У меморандумі зазначено, що розвиток паливно-енергетичного комплексу України має на сьогодні пріоритетний статус.
Як повідомлялося, у вересні ПрАТ "Укргідроенерго" та підрозділ компанії General Electric підприємство GE Vernova домовилися про співпрацю у відновленні українських гідроелектростанцій.
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