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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» вперше випробував отриману ще у лютому від USAID газотурбінну мобільну електростанцію

«Енергоатом» вперше випробував отриману ще у лютому від USAID газотурбінну мобільну електростанцію

 

НАЕК "Енергоатом" випробував у тестовому режимі газотурбінну мобільну електростанцію від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Випробування турбіни відбулося 4 жовтня за участі президента "Енергоатома" Петра Котіна, повідомляє пресслужба компанії.

"Фахівці "Енергоатома" зробили все від нас залежне, щоб виконати поставлене Міненерго завдання - запустити електростанцію до наступного опалювального сезону. Попри затримки у надходженні комплектуючих, це завдання буде виконано, установка вже працює в тестовому режимі та буде підключена до мережі 10-12 жовтня", - прокоментував Котін.

Встановлена потужність мобільної електростанції становить 28 МВт. Вона дозволить локалізувати енерговиробництво в регіоні і зміцнити українську енергомережу.

Як повідомлялося, в січні американська агенція розвитку USAID подарувала Україні газотурбінну установку потужністю 28 МВт виробництва General Electric.

У лютому її доставили в Україну, але не підключили. В урочистостях тоді взяли участь президент "Енергоатома" Петро Котін та міністр енергетики Герман Галущенко, який назвав встановлення цієї турбіни "першим практичним кроком з реалізації стратегії Міністерства енергетики щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації".

Однак про підключення цієї установки до цього часу офіційно не повідомлялося. Водночас стало відомо, що "Енергоатом" заборгував держпідприємству "Антонов" 89,8 млн грн за авіаційне перевезення мобільної газотурбінної установки, подарованої Україні USAID.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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