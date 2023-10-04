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АНАЛІТИКА

НКРЕКП перевірить достовірність наданих «Укренерго» у 2022 р. даних комерційного обліку е/е

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланову виїзну перевірку НЕК "Укренерго" щодо можливого надання недостовірних даних комерційного обліку електроенергії, виробленої об'єктами ВДЕ-генерації на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні в середу на підставі відповідного звернення до НКРЕКП з боку держпідприємства "Гарантований покупець" ("ГарПок").

"Підставою для проведення перевірки стало звернення ДП "Гарантований покупець" щодо можливого надання НЕК "Укренерго" до НКРЕКП та "ГарПоку" недостовірної інформації стосовно наданих сертифікованих даних комерційного обліку електричної енергії за період з 1 січня до 31 грудня 2022 року", - зазначили в НКРЕКП.

Як пояснили в Нацкомісії, у зверненні "ГарПоку" до регулятора йдеться про те, що в наданих йому з боку "Укренерго" сертифікованих даних комерційного обліку е/е щодо погодинних обсягів відпуску та споживання е/е кожною генерувальною одиницею продавців за період із січня до грудня 2022 року не було зазначено, що частина станцій, щодо яких було надано дані комерційного обліку відпуску/споживання, працює в несинхронному режимі з ОЕС України. Також було вказано про відпуск усіма генерувальними одиницями всієї електроенергії лише в торговельній зоні ОЕС України.

"Крім цього, національна енергетична компанія не надавала сертифікованих даних комерційного обліку із зазначенням синхронного/несинхронного режиму роботи з ОЕС України вказаних генерувальних одиниць із січня до грудня 2022 року", - наголосив регулятор.

Водночас, як зазначили в Нацкомісії, у наданій "Укренерго" до НКРЕКП вищезазначеній інформації зазначено про надання "ГарПоком" за період із січня до грудня 2022 року сертифікованих даних комерційного обліку із зазначенням синхронного/несинхронного режиму роботи генерувальних одиниць в ОЕС України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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