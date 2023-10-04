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Канадська компанія допоможе модернізувати українську уранову шахту - Енергоатом
17:29 03.10.2023 |
Канадська компанія САМЕСО допоможе модернізувати стволи урановидобувної шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
"За підсумками візиту сторони домовились, що компанія САМЕСО допоможе модернізувати три наявні стволи шахти, а також окреслили подальші напрями плідної та довготривалої співпраці", - йдеться у повідомленні за підсумками візиту керівництва канадської компанії на СхідГЗК.
Крім того, канадські партнери надали власну оцінку виробництва СхідГЗК та рекомендації стосовно нарощування виробництва уранового продукту і підвищення його ефективності, базуючись на досвіді й експертизі корпорації в технологіях видобування та переробки урану.
Як повідомлялося, у квітні ДП «НАЕК «Енергоатом» підписав з канадською компанією САМЕСО угоду, яка була останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.
У вересні Енергоатом відправив на переробку до Канади першу партію уранової руди, видобутої на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті.
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