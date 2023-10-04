Канадська компанія допоможе модернізувати українську уранову шахту - Енергоатом

Канадська компанія САМЕСО допоможе модернізувати стволи урановидобувної шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"За підсумками візиту сторони домовились, що компанія САМЕСО допоможе модернізувати три наявні стволи шахти, а також окреслили подальші напрями плідної та довготривалої співпраці", - йдеться у повідомленні за підсумками візиту керівництва канадської компанії на СхідГЗК.

Крім того, канадські партнери надали власну оцінку виробництва СхідГЗК та рекомендації стосовно нарощування виробництва уранового продукту і підвищення його ефективності, базуючись на досвіді й експертизі корпорації в технологіях видобування та переробки урану.

Як повідомлялося, у квітні ДП «НАЕК «Енергоатом» підписав з канадською компанією САМЕСО угоду, яка була останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

У вересні Енергоатом відправив на переробку до Канади першу партію уранової руди, видобутої на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті.