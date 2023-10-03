Ціни на дизпаливо на тендері «Енергоатома» виявилися значно вищими, ніж для «Укрпошти» та «Укрзалізниці»





Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" 28 вересня за результатами тендеру уклало угоду на постачання літнього дизельного палива на 13 млн грн.

Вартість придбаного держпідприємством дизелю виявилася вищою, ніж в інших великих закупівлях у цей період, повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, "Енергоатом" замовив у ТОВ "Інвест енерго трейдінг" 220 тон літнього дизпалива ДП-Л-Євро5-В0 виробництва "Орлен Летува" (Литва) з постачанням на склад компанії до середини жовтня 2023 року.

Відповідно до цієї угоди, ціна дизпалива для атомників склала 59 088 грн за тонну або 51 грн за літр. Це значно дорожче, ніж ціни на дизпаливо для деяких інших державних та комунальних компаній, які у ці ж дні провели свої тендери.

Наприклад, "Укрзалізниця" замовила дизель напряму у Orlen Lietuva оптом по $1212 за тону, що з урахуванням ПДВ відповідатиме 53 190 грн за тонну (це стартова ціна контракту).

Міноборони замовила "Укрнафті" арктичний дизель по 54 500 грн за тонну.

КП "Харківводоканал" замовив дизель по 48,17 грн за літр. При цьому постачальником було обрано фірму, пов'язану з оточенням замголови Харківської ОДА Олександра Скакуна.

"Укрпошта" уклала контракт з компанією "Укрнафта-постач" на постачання дизпалива по талонах на автозаправках. Роздрібна ціна склала 47,88 грн за літр.

Також ціна атомників вища від поточних дрібно-гуртових цін в Україні. За даними галузевого видання "Enkorr", 29 вересня дизпальне в середньому пропонувалося по 49,75 грн за літр.

В тендері "Енергоатому" брали участь три компанії. ТОВ "Укртранзит" і ТОВ "Сентайм груп" пропонували дизель ще дорожче від переможця.

Засновником ТОВ "Інвест енерго трейдінг" є Петро Степанович Кузик з Івано-Франківська. Раніше він був ФОПом з основним видом діяльності "таксі". У 2021 році суд штрафував його за оптову торгівлю пальним без ліцензії.