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Укрзалізниця отримає технічну допомогу USAID на розвиток експортної зернової логістики
23:18 29.09.2023 |
АТ «Укрзалізниця» та компанія DAI Global LLC підписали меморандум щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка України», що фінансується USAID, який передбачає розвиток експорту українського зерна залізничним транспортом.
Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Укрінформ.
«Посилюємо велику спільну роботу з розбудови залізничної зернової логістики Україна - ЄС разом з нашими партнерами, проєктом USAID», - повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Наголошується, що результатом співпраці мають стати рішення, які допоможуть підвищити та продемонструвати ефективність і рентабельність залізничної експортної логістики України.
Зокрема, йдеться про підтримку в ремонті та відновленні вагонів-зерновозів (хоперів) та придбанні локомотивів, що перевозять вагони із зерном.
Також планується покращити транскордонне співробітництво щодо транспортних зборів та правил, спільних дій, які зменшують витрати та підвищують ефективність процесів зважування і сканування вантажів. Це має привести до зменшення витрат на транспортування зерна.
Крім того, меморандум передбачає надання комплексних послуг із проєктування й будівництва на пріоритетних пунктах перетину кордону (ППК) та інші напрямки й проєкти.
Наголошується, що DAI Global у межах проєкту працюватиме над підтримкою відновлення та розвитку інфраструктури країни й інфраструктури окремих галузей економіки України, насамперед залізничного транспорту. Також компанія надаватиме підтримку в залученні додаткового фінансування, у тому числі від міжнародних фінансових організацій, для реалізації інфраструктурних проєктів.
Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" та австрійська залізнична компанія Rail Cargo Austria підписали меморандум про розвиток інтермодальних перевезень Україна - Австрія.
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