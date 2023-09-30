Фінансові новини
- |
- 30.09.23
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Моnобанк обійшов Ощадбанк, а А-Банк - ПУМБ за кількістю платіжних карток - НБУ
23:06 29.09.2023 |
Віртуальний Моnобанк у липні вперше обійшов державний Ощадбанк за кількістю випущених платіжних карток, термін дії яких ще не завершився, йдеться в інформації на сайті Національного банку України (НБУ).
"За підсумками липня, вперше з моменту старту проєкту, Моnобанк обігнав у статистиці емітентів, що робить НБУ, за кількістю активних карток Ощад і став другим картковим банком у країні", - відреагував співвласник Моnобанку Олег Гороховський у телеграмі.
Зазначається, що кількість таких карток Моnобанку за підсумками липня сягнула 16,254 млн проти 16,250 млн в Ощадбанку, тоді як на початок року співвідношення було відповідно 14,490 млн і 16,955 млн.
Лідером ринку зі значним відривом залишається ПриватБанк, у якого на кінець липня було 49,273 млн таких карток, або 44,6% від їхньої загальної кількості в країні, порівняно з 48,050 на початок року.
На четвертому місці в рейтингу Райффайзен Банк - 5,770 млн карт на початок серпня проти 6,992 млн на початок року.
На п'яте місце вийшов А-Банк із показником 4,868 млн карток, посунувши на шосте ПУМБ із 4,811 млн, тоді як на початку року у ПУМБ було 4,595 млн карток, а в А-Банку, який йшов за ним, - 3,721 млн.
Водночас націоналізований наприкінці липня Сенс Банк хоча і зберіг сьоме місце, проте за сім місяців цього року кількість його карток значно скоротилася - з 3,339 млн до 2,718 млн штук.
Понад мільйон карток на кінець липня було в обігу ще у чотирьох банків: Укрсиббанк - 2,171 млн (на початок року - 2,172 млн), Укргазбанк - 1,844 млн (1,758 млн), ОТП Банк - 1,317 млн (1,448 млн) і ТАСкомбанк - 1,253 млн (2,014 млн).
Водночас статистка за кількістю карток, з якими було здійснено хоча б одну операцію у звітному місяці, дещо інша. Четвірка лідерів тут та сама: ПриватБанк - 25,883 млн (55,9% від усіх таких карток), Моnобанк - 6,841 млн, Ощадбанк - 6,288 млн і Райффайзен Банк - 2,158 млн, при цьому за цим показником Моnобанк обійшов Ощадбанк ще в лютому цього року.
Завершує п'ятірку, як і раніше, ПУМБ - 0,952 млн, за яким ідуть А-Банк - 0,946 млн, Укрсиббанк - 0,905 млн, а потім зі значним відривом Сенс Банк - 0,577 млн, Укргазбанк - 0,494 млн, ОТП Банк - 0,359 млн і Банк "Восток" - 0,246 млн, тоді як у ТАСкомбанку таких карток лише 0,183 млн.
Таким чином, якщо в середньому на ринку в липні з 43% дійсних карток здійснювалися платежі, то у ПриватБанку таких карток 54%, у Моnобанку та Укрсиббанку - 42,1% і 41,7%, в Ощадбанку, Райффайзенбанку та банку "Восток" - відповідно 38,7%, 37,4% і 36,9%, тоді як у Сенс Банку, ПУМБ і А-Банку - 21,2%, 19,8% і 19,4%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нардепи пропонують скасувати строки давності за корупційні злочини під час війни
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Укрзалізниця отримає технічну допомогу USAID на розвиток експортної зернової логістики
|Моnобанк обійшов Ощадбанк, а А-Банк - ПУМБ за кількістю платіжних карток - НБУ
|ФДМ змінив керівництво у найбільшій титановій компанії України
|В Україні запустили ще п'ять газових свердловин
|«Ліси України» заготовили понад 130 тисяч кубометрів дров до опалювального сезону
|До кінця 2023 року на базових станціях Київстар буде 110 тис нових акумуляторів
|В Мінфіні прогнозують збитковість «Енергоатому» до 2026 року, компанія потребуватиме фінпідтримки
Бізнес
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки